"¿Qué coño pasa en la cocina que no oigo música? Me tenéis muerta hoy"

YOLI A SU ENTRADA EN LA COCINA

Chicote sale a la barra y se encuentra una peluca. “Tira eso a tomar por culo de aquí”, le ordena a uno de los camareros. Yoli entra a la cocina y pone música porque “así no puede trabajar”. Chicote amenaza de tirar la radio y la peluca y no sabe si las sartenes. Yoli coge el megáfono y vuelve a poner a Chicote de los nervios “con el cacharro ese”. Al final, el megáfono acaba donde la peluca, en la basura. “Ya le he encontrado sitio cojonudo “, asegura el chef.