“Mueve la mano rápido como Ratatouille”

CHICOTE BROMEA CON LUISMI EN EL SERVICIO

El servicio no va como se esperaba y Chicote recurre al cartel de ‘Se traspasa’ para meterles caña a los trabajadores. Una técnica con la que el recién inaugurado ‘Prost!’ despierta. El chef no se olvida de animar a Luismi para que no pierda la ilusión por su negocio mencionando a su maestro: ‘Ratatouille’. Finalmente la apertura acaba con los aplausos de los clientes como reflejo del éxito de la apertura.