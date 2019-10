Cuando Juanete vuelve después de abandonar a bordo de un tractor, el servicio no está ni mucho menos encarrilado. La comida la siguen devolviendo y la tensión en cocina y sala es palpable.

Marco y Antonio, los dos camareros del 'Mosto Tejero', protagonizan un rifirrafe en medio del comedor por las quejas de una mesa. Un enfrentamiento donde vuelan lo insultos. "Ponles picos que es lo que tienes que hacer, payaso", dice Antonio.

Una trifulca que continúa en la cocina y que termina con el abandono de Marco. "Me ha llamado payaso y gilipollas delante de la gente y eso no lo consiento porque me está faltando al respeto", cometa el camarero.

Marco no está dispuesto a que le insulten y se marcha a pesar de la insistencia deal servicio.y el jefe le reprocha a Antonio su falta de compañerismo.