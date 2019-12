Durante uno de los servicios en 'El Rincón de Montse', Alberto Chicote es testigo de cómo funciona la cocina y cuál es el papel de Paula, la dueña.

En las imágenes se ve a la propietaria en jarras, mirando cómo trabaja el resto. "¿Qué haces tú habitualmente cuando entras en la cocina? ¿Mirar?", le pregunta el chef. Sin embargo no obtiene respuesta.

"¿Estás cansada?", insiste Chicote para averiguar el porqué de su actitud mientras Paula abandona de espaldas la cocina... El chef no cabe en su asombro. "Paula no es una jefa, es un estorbo con patas", explica la cocinera dando a entender que es su actitud habitual entre fogones.

Otros momentos destacados

Tras conocer al personal, el chef echa un vistazo a las condiciones de la cocina y confirma que se encuentra ante "la más cerda del mundo".

El aceite de la freidora lleva meses sin cambiarse y la campana está llena de grasa. Felicia lo justifica asegurando que no puede "hacer milagros". "No te pido milagros, limpiar no forma parte de las atribuciones de un dios", le responde Chicote.

La suciedad no se limita a la cocina, Alberto Chicote se encuentra con un comedor en el que las manchas de los manteles saltan a la vista y no pasan desapercibidas para los clientes. El dueño se excusa en que las manchas ya no salen, pero el chef lo duda bastante y demostrará que limpiándolas, las manchas se quitan.

En el capítulo gastronómico, la oferta de El Rincón de Montse no mejora: croquetas de hormigón, alitas sin depilar y el entrecot más fino del mundo...