Alberto Chicote echa un vistazo al almacén del 'Mosto Tejero' junto a la jefa de cocina, María y Juanete, el dueño del restaurante. Un almacén con goteras. "No entres porque si no, te vas", le advierte el propietario.

Y es que con el agua que sale del lavavajillas, de los fregaderos y el que cae del techo, los trabajadores prácticamente tienen que "patinar" por el almacén.

Chicote comprueba el estado en el que se encuentran los alimentos que hay en las cámaras. Ahí se encuentra pimientos rojos podridos. "¿Es un pimiento rojo o un pimiento verde?", pregunta el chef de Pesadilla en la cocina.

El propietario intenta desmarcarse. Asegura que lo han puesto ahí adrede. Sin embargo, no es lo único que está en mal estado y Juanete no entiende la situación.

Además de enseñarle el producto almacenado, María le enseña las otras 'funciones' de la nevera: guardar las ollas recién cocinadas. "Cuando están frías hay que meterlas allí que es donde se quedan", confiesa la jefa de cocina.

Alberto Chicote alucina. "Eres el primerque conozco", le dice aque intenta justificarse asegurando que no es "cocinero", sino "agricultor" y que no ha hecho cursos de cocina que le enseñaran que eso no se podía hacer.