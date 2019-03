“Déjame explicarte lo que tienes que hacer o sino pégale fuego al chiringuito”

La inauguración de ‘El cubano’ no sale como se esperaba. Está casi lleno y los trabajadores comienzan a equivocarse con los platos. Nadine y Margot tienen demasiada tensión. La jefa de cocina no entiende la carta. Yusimi la camarera explota porque no da abasto con el trabajo y Chicote se ve obligado a hablar con ellos para que espabilen. El cambio de actitud es radical en la cocinera y todo comienza a funcionar gracias a las palabras del chef.

Publicidad