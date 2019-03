Alberto Chicote: "Este plato es comida de gato"

EL CHEF SE SINCERA CON LOS PLATOS

El chef Alberto Chicote habla de los platos que ha degustado: “esto es comida de gatos”. Rafa confiesa que las salsas son en polvo y que la comida no es del día. ”La gente no viene por la mierda comida que das” le dice el chef y le invita a probarlo. El propietario se niega. Y es que, no le gusta su comida. Además, la cocina la tiene hecha un asco. Según Rafa no da para más y por eso no friega todos los días.