"Mi sueño siempre, fue tener un restaurante, un bar, y abrí 'Los Pitos I' y me iba muy bien", explica Marcelo, que recuerda cómo su hermano le llamó desde Brasil tras perder su empleo. Marcelo quiso ayudarlo y montó con él 'Los Pitos II': "Entonces, lo dejamos todo en manos de mi hermano". Sin embargo, el éxito del Pitos I cae cuando el casero no les renueva el contrato y deben cerrarlo.

"Yo seguí con Los Pitos II con mi hermano", recuerda el dueño, que explica cómo su hermano le insistió en que abriera con su pareja Los Pitos III: "Pero mi hermano ahí le cambió el nombre de Los Pitos por su cuenta y todas las deudas y las cosas las ha dejado a mi nombre".

"Mi hermano ha dejado todas las deudas y se fue para Brasil", recuerda, muy afectado, Marcelo, que explica que su hermano "ha dejado a deber a todos los proveedores, Seguridad Social...". "¡No jodas!, ¿tu hermano?", pregunta indignado Alberto Chicote a Marcelo. Por su parte, Rosana lamenta que "ya no hay sociedad, ya no hay hermano y no hay familia".

Preguntado por Alberto Chicote sobre cuánta deuda le dejó su hermano, Marcelo explica que "de Seguridad Social" le dejó "84.000 euros y de deuda con Hacienda 43.000". Incluso, el matrimonio deja alucinado a Alberto Chicote al enseñarle cómo vendieron sus alianzas para pagar parte de la deuda.