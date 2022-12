Pesadilla en la cocina viaja a la ciudad manchega de Puertollano, Ciudad Real, para acudir a la llamada de auxilio de Chema, dueño del restaurante 'Leña y carbón'. Un nombre que le viene como anillo al dedo, pues parece que va a haber leña de la buena en este programa.

Alberto Chicote, que se encuentra en plena fase de reconocimiento y degustación, charla con la camarera del local, que le asegura que el pollo "huele raro". El chef, que ya ha pedido este plato, se preocupa por este comentario. "El pollo está bueno, ni huele mal ni tiene nada de nada", reconoce Chicote después de probarlo.

Pero la empleada sigue empeñada en demostrar que ella no miente, con lo que le ofrece a Alberto que huela el pollo sin cocinar. "Pues aquí sí que huele raro, no te voy a engañar", reconoce. Chema acude a la llamada de Chicote, que le pregunta si a él le huele bien. "Ni bien ni mal", asegura. "Pues tienes un problema, porque esto no huele bien", le responde.

El propietario de 'Leña y Carbón' comienza a perder los nervios sin motivo justificado. "Yo lo único que pongo es carne de buena calidad y si creo que algo está malo cojo y lo tiro a la basura. ¡Me suda la polla!", grita. "Pero si solamente te he pedido una explicación, no te pongas como un basilisco", le pide el chef. "Es que me parece ridículo que vayas a pillarme", le asegura Chema.

Tras un tenso rifirrafe, el propietario del restaurante invita a Alberto Chicote a marcharse del local. "Si no te parece la forma correcta, ya sabes...". "Igual esta pesadilla acaba antes de empezar", dice el chef resignado.