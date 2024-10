"Hostia tío, ¡esto qué es! Pocas veces me quedo yo sin palabras", comenta Alberto Chicote al entrar a la cocina de 'BrasasYmás'. Telarañas en la rejilla de la cocina, unas brasas sin utilizar prácticamente desde la inauguración, ollas apiladas unas encima de otras, suciedad extrema, grasa…"¿Cómo puedes tener esto así? ¿Hace cuanto que no le pegas al jabón?", pregunta el chef, que extrae con la mano grasa de todas las esquinas de la cocina.

Redón, dueño y cocinero del local, se excusa diciendo que no está pasando por un buen momento. "Pues un año…¡es que estoy amargado!", le comenta. "No me jodas con esa mierda de que estás amargado, ¿estás amargado y lo tienes cerdo? ¡Lo tienes guarro! Y se puede estar amargado y tenerlo limpio", asegura el chef.

El propietario asiente con la cabeza, pero ante las cámaras de pesadilla muestra otra opinión: "No es que sea guarro ni que no quiera limpiar, es que no me apetece. No me siento con fuerzas para limpiar".