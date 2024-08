En este programa de Pesadilla en la CocinaAlberto Chicote viajó hasta Puertollano para conocer de cerca la situación de los dos restaurantes de Chema, 'Leña y Carbón' y 'El calamar'. Visitando 'El Calamar', el chef alucinó al ver que Chema abandonaba el restaurante para tomar el aire sin avisar a nadie. Elena, la camarera, se sinceró en la cocina con Chicote sobre la situación que estaban viviendo.

El chef de Pesadilla le expresó a Elena que le parecía "una tía currante" y que por ello no "tendría que tener ningún problema en trabajar en cualquier otro lugar". "Yo el problema que tengo es que cuando veo situaciones que ya no puedo manejar, o que no sé luchar contra ellas, tengo el problema de que caigo en la bebida", le confesó Elena: "A raíz de eso yo he perdido trabajos muy buenos".

A pesar de las recaídas Elena le contó a Chicote que Chema le había brindado apoyo con su problema. "Con Chema me ha pasado y aun así me tiene aquí y me sigue llamando", aseguró Elena.

(*) Desde laSexta.com estamos recopilando los mejores momentos de la última temporada de Pesadilla en la cocina.