Chicote: "Lo que dais, con una freidora y un microondas está arreglado"

AVANCE DE 'PESADILLA EN LA COCINA'

Chicote comienza a probar la hamburguesa que ha pedido en el 34 Bar: "El bacon crudo, la carne es lo peor", es lo que dice al abrirla. Una de las jovenes dueñas se acerca a pedirle opinión y el chef no puede engañarla: "Tener un cocinero para dar cosas que no se cocinan, no tiene sentido", una frase que a la joven le hace romper a llorar.