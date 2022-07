Alberto Chicote se trasladó hasta los Países Bajos, concretamente a Utrecht, para ayudar al restaurante 'ELE' a reflotar su negocio. Cuando el chef de Pesadilla en la cocina probó la comida y vio la actitud del dueño, comprendió por qué el restaurante se iba a pique.

Para que conociera su arte español, Fermín, propietario del restaurante ELE, le dedicó una rumba a Alberto Chicote entre plato y plato. Y es que según le explicó Fermín al exitoso chef de Pesadilla en la cocina, el show es parte del servicio. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

Alberto Chicote manda a "tomar el fresco" a Fermín

En otro momento dado, Fermín intentó convencer a Alberto Chicote que si no funciona el ELE no era por su culpa, sino por la lentitud de la cocina. Por eso, para animar y "refrescar" a su plantilla, les llevó unas copas. Un surrealista momento en el que Alberto Chicote no dudó en echarle del local en Pesadilla en la cocina como puedes ver en el siguiente vídeo: "Yo no vengo aquí a hacer el gilipollas".