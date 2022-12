"Tapas a discreción", lee Alberto Chicote en la carta de 'Los 100 quintos'. "Esto, como terminología de la mili, bien, pero a discreción nada, porque no las tiene", afirma rotundo. "Si no tienes de casi nada, no son a discreción, son arrestadas", bromea el chef.

En su repaso por los platos que en ella se ofrecen, repara en algo que le llama la atención: salmón tereyaki. "Será como el 'yaki' de la Tere. Pero yo creo que esto no es ningún guiño, es que se han equivocado... Es una carta un poco de salir de la trinchera y salir corriendo sin que sepas qué demonios puede pasar".

Mientras tanto, en los fogones, Mamadou, cocinero del restaurante, se queja de la escasez de ingredientes. "Ayer no compraste una mierda, tío". "El cocinero bueno, con lo que haya, sale bueno", responde Jose, propietario de 'Los 100 quintos'.

De vuelta a la mesa, Nerea, la camarera, ofrece al chef la carta de bocadillos, en la que tampoco hay demasiadas opciones disponibles. "Este no sabemos lo que es", confiesa Silvia, copropietaria. Nerea investiga en cocina qué es eso de la salsa 'gauche', algo a lo que nadie sabe responderle.

"El arroz de tierra, mar y aire, ¿qué lleva?", pregunta Chicote. "De tierra, las verduras. Del aire, las pechugas, la ternera...", contesta Nerea. "Las terneras no vuelan, cariño", responde sorprendido el chef en un cómico, pero tenso momento.