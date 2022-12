Tras varias preguntas entre los espectadores de 'Pesadilla en la cocina' sobre la vuelta a los antiguos restaurantes, Mario López ha dejado claro que la idea se ha estudiado pero quizá sea un poco pronto para llevarla a cabo: "Hemos pensado en recapitular lo que ha sucedido en restaurantes pasados, pero es un paso que no queremos dar en falso. Tiene que tener un poquito más de recorrido el programa para que gastemos esa bala".

En esta temporada están seguros de que los espectadores van a quedarse aún más sorprendidos, algo que ya explicaba María Recarte que formaba parte de su objetivo, y van a descubrir un Alberto que todavía no conocen. Carmen Ferreiro aseguraba que "aunque le veáis tan grande, se hace pequeñito por ser comprensivo con el problema que está pasando, y al mismo tiempo da soluciones". Y es que, según Recarte, "él lo pasa tan mal que llora, ríe ,se enfada con los restaurantes, con los propietarios, con todo porque es tan exigente que hasta que no ve que está perfecto no para".

Todo está listo par empezar, Edi Walter recalca que se verá a un Alberto "muy implicado, muy grande, muy metido en ayudar tanto en las situaciones que más le cuesta sacar adelante como con las que, con alegría, va bien y logra los resultados".