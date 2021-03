Xavier Sardà ha confesado en Palo y Astilla que debido a la gran carga de trabajo, en ocasiones ha sido injusto con algunas de sus exparejas.

"Yo he trabajado mucho, el programa diario es sacerdotal, he trabajado más que he amado, y eso que he hecho bastante el amor", asegura Sardà, que admite sus fallos en el amor: "He sido injusto con algunas de mis exparejas, en el sentido de que estás con la cabeza puesta en el trabajo. Cuando vas al cine siempre estás pensando en qué puedes aprovechar, qué idea te sugiere, cuando lees, cuando hablas. A veces estás en los sitios y no estabas ahí".

El periodista también ha explicado qué significa para él la familia y admite que es "muy importante en su vida": "La estabilidad, una situación que me costaba imaginarme que me pudiera resultar satisfactoria. Se acabaron las mentiras e ir justificando en base al trabajo recibir más afecto del que das".