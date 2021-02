Alberto Chicote ha desvelado en Palo y Astilla que cuando les anunció a sus padres que se iba a embarcar en el programa de denuncia social '¿Te lo vas a comer?' se pusieron muy contentos. "Ya estabas tardando en hacer algo así. Ya que estás en esa posición, ese altavoz tuyo es muy bueno, aprovecha", le dijo su madre.

"Les gusta mucho que haga esa labor, me doy cuenta, no hace falta ni que me lo digan. Se sienten orgullosos de todo lo que hago, pero creo que de esto especialmente", ha explicado a Mamen Mendizábal.

El chef explica que sus padres "valoran tener la posibilidad de darle voz a gente que igual no la tendría de otro modo" y por eso lo consideran "un trabajo bien hecho".