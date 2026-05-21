La reacción de Manuel Carrasco al bonito mensaje de su padre: "Esos te quiero que antes se guardaba, ahora desea soltarlos"

Manuel Carrasco reflexiona tras recibir por sorpresa un bonito mensaje de su padre: "Nos decimos mucho te quiero, esto ha sido con los años, mi padre era un hombre más duro antes cuando estaba en la mar, y en eso ha cambiado mucho".

Manuel Carrasco visita el plató de Aimar Bretos, quien le pregunta sobre su familia. El artista explica que aunque su madre es su "cable a la tierra", con su padre tiene un "vínculo especial". "Toda la vida ha sido mi madre, es la jefa de la casa en todo, es quien ha sostenido el peso de la familia y lo sostiene continuamente", explica Carrasco, que destaca que, por su parte, tiene muchas cosas que se parecen a su padre: "Creo que él casi sin hablar me ha dado muy buenos consejos".

"Es un tío que, personalmente, ha crecido mucho, que ha estado en cambio constante, en su primera etapa de la vida y luego, y creo que han hecho un buen trabajo a nivel familiar", destaca Manuel Carrasco a Aimar Bretos, quien aprovecha para ponerle por sorpresa un bonito mensaje de su progenitor.

"Manuel, te voy a decir unas palabritas para que tú veas más o menos lo que pienso de ti, estoy muy orgulloso de ti, estás haciendo muy bien tu trabajo, te gusta hacer las cosas bien. Muchas veces te he llamado por teléfono y se me han saltado hasta las lágrimas Te quiero mucho, guapo".

"Le quiero mucho", destaca, por su parte, el cantante, que confiesa que se dicen mucho "te quiero", algo que antes no pasaba. "Esto ha sido con los años, mi padre ha sido un hombre duro antes cuando estaba en la mar, y en eso ha cambiado mucho", desvela Manuel Carrasco, que destaca que "ahora que el tiempo ha pasado, es una persona muy sensible": "Creo que esos te quiero que antes se guardaba más, ahora está deseando soltarlos".

"Ellos se emocionan mucho porque muchas veces no saben explicar todas las cosas que sienten y yo les digo que no hace falta porque les entiendo", confiesa el artista, que destaca que a sus padres "este mundo se les hace grande, pero en lo importante siempre están": "He sentido su calorcito y su apoyo y estoy muy agradecido con la vida que me han dado y de cómo son".

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