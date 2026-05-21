Manuel Carrasco recuerda cómo casi se desmaya en uno de sus conciertos: "Me quería morir, mientras cantaba pensaba que tenía que cancelarlo"

"Empecé a cantar ante unas 60.000 personas y noté que no tenía la voz bien, se me paso por la cabeza cancelar el concierto, no sabía qué me pasaba", desvela Manuel Carrasco sobre uno de los peores momentos que ha vivido sobre un escenario.

Manuel Carrasco confiesa a Aimar Bretos que, a veces, el escenario "es duro cuando no te sientes bien, cuando se te hacen cuesta arriba ciertas cosas". Además, el artista desvela en el vídeo principal de esta noticia el mal rato que pasó en uno de los conciertos de su gira. "Era uno de los más importantes que he dado en mi vida en este último año", explica el cantante, que destaca que salió al escenario por debajo, "como si fuera una plataforma".

"Empecé a cantar, había creo 60.000 personas, y empecé a notar que no tenía la voz bien", recuerda Manuel Carrasco, que confiesa a Aimar Bretos que se le "pasó por la cabeza cancelar el concierto" mientras estaba cantando. "Pensaba, 'voy a cancelar, no estoy a la altura, no sé qué me pasa...", cuenta Carrasco, que detalla que la voz se le iba: "Yo me quería tirar del escenario, casi me desmayo... todo eso mientras seguía cantando".

"Pasaron siete u ocho canciones y yo pensaba, 'pero si me quedan 25', me quería morir", confiesa Manuel Carrasco, que recuerda cómo al salir del escenario avisó a su mánager de que nunca le había pasado esto. Su equipo empezó a pensar qué habia de diferente a otras veces y dieron con la clave: "Pasó que habíamos puesto el efecto de un humo bajo, que se queda a ras del suelo, y cuando subí, me tragué ese humo y, de vez en cuando, ese humo iba saliendo y yo lo iba absorbiendo".

"Probaron a quitarlo y yo seguía sin saberlo y a la segunda canción de quitarlo, empecé a notar que había fuelle, que podía seguir", recuerda Manuel Carrasco, que confiesa a Aimar Bretos que "se despertó la bestia" que tenía en él y empezó a cantar como siempre.

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