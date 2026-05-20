Jesús Vázquez reivindica "la España de los derechos": "No quiero que nadie me quite el orgullo de ser español"

"Me encantan la España de ahora, la de los derechos, en la que yo me pueda casar, la España que acoge a los que vienen", defiende Jesús Vázquez en La Noche de Aimar.

Jesus Vázquez, primer invitado de esta noche en el programa de Aimar Bretos, acude a la entrevista con una pulsera de España atada en la mano. Un detalle que despierta la curiosidad del presentador de laSexta. Vázquez confiesa que "la ha empezado la llevar hace poco", porque "se siente orgulloso de ser español".

"No me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos. Soy una persona progresista y me encantan la España que tenemos ahora, la España de los derechos, la España en la que yo me pueda casar, la España de la riqueza de la diversidad y la multiculturalidad, la España que acoge a los que vienen, sin prioridades, aquí todo el mundo es bien acogido y tiene los mismos derechos si trabaja y paga y cotiza la seguridad social todo el mundo tiene derechos", reivindica el presentador televisivo.

"Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, que era la gran cifra inalcanzable, ¡y ya hemos llegado! Estoy super orgulloso de mi país y no quiero que nadie me quite el orgullo de ser español", defiende. Una postura que, según le replica Aimar Bretos, "no está muy de moda".

"Con todo el respeto, es mentira. La Constitución tumba ese bulo. No es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas, no es verdad que en la Seguridad Social se atienda antes a unos que a otros, no es verdad nada de esa prioridad de la que algunos hablan", explica Vázquez, que asegura que "hay que defender con datos".

"Yo ahora quiero vivir más tranquilo, pero tuve una época en la que fui más activo en política, coincidiendo con la época en la que salió a la palestra el matrimonio entre personas del mismo sexo.Yo ahí luché mucho y defendí al Gobierno que prometió que lo haría, que era el Gobierno de Zapatero", comenta el comunicador.

Pedro Zerolo, "el gran artifice"

En este contexto, Aimar Bretos comparte en el plató un audio de Pedro Zerolo que "emociona mucho" al presentador. "Era una persona excepcional, él fue el gran abanderado de esta causa, junto con Zapatero, y yo iba detrás de ellos apoyando", explica Vázquez, quien asegura que Pedro fue "el gran artífice" de que esa ley saliera adelante. "Le apretaba mucho al presidente", afirma.

"Era una persona buena, inteligente y que creía en los derechos para todos", recuerda el presentador, quien le dedica unas bonitas palabras: "Le diría lo que decía él: 'que los derechos cuestan mucho conquistarlos, pero hay que luchar cada día por mantenerlos, porque en cualquier momento se pueden perder'".

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