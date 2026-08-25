Mariana Nannis se sincera en Mujeres ricas: "Los ricos y los pobres somos todos iguales"

"No necesitas diez millones ni uno para vivir bien" sino que "depende de la mente que tengas", señala Mariana Nannis, que reflexiona: "Estamos megapobres nosotros, no veo ninguna pista de aterrizaje en mi casa"

Mariana Nannis charla con Mauricio, su mejor amigo, en el jardín de su casa, donde reflexionan sobre el dinero. "Hay mucha gente que está interesado en saber cómo vive la gente rica, está comprobado", afirma Mauricio a la modelo, que destaca que "los ricos y los pobres somos todos iguales": "Yo ahora me metí un vestido de Versace, pero me meto uno de Zara y soy la misma persona".

Además, Mariana Nannis insiste en que "no necesitas diez millones y un millón para vivir bien" sino que "depende de la mente que tengas": "Estamos megapobres nosotros, no veo ninguna pista de aterrizaje en mi casa". Por su parte, Mauricio confiesa que cuando vivía en Nueva York cuando pasaba mucho tiempo y no gastaba dinero, se empezaba a sentir "mal".

"Yo no puedo modificar este mundo como quiero que sea en mi sueño, es un mundo muy egoísta e individualista", asegura el hombre, que termina criticando a las hermanas Collado.

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