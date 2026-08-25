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El chino que arrasa en redes por su parecido con Elon Musk: "Una auténtica estrella"

Su parecido con Elon Musk le ha convertido en toda una celebridad en China. Su restaurante, de hecho, ya tiene las reservas completas para lo que queda de año.

El chino que arrasa en redes por su parecido con Elon Musk: "Una auténtica estrella"

La fama le ha llegado por sorpresa a este trabajador chino cada vez que acude a su restaurante. "Es una auténtica estrella de masas", asegura Alba Sánchez en Aruser@s, antes de someter su parecido con Elon Musk al veredicto de los colaboradores. El furor ha sido tal que los clientes se acercan para tocarle, abrazarle y hacerse fotos con él, mientras el restaurante donde trabaja acumula reservas para todo lo que queda de año. "Si el único atractivo del restaurante es que se parece a Elon Musk, apaga y vámonos", sentencia entre risas Alfonso Arús.

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