Alfonso Arús, sobre la nueva moda de "farmear aura": "Hay una línea muy fina entre eso y hacer el gilipollas"

Las redes sociales tienen un nuevo concepto viral que está conquistando a los más jóvenes: "farmear aura", una competición que ha llegado hasta el plató de Aruser@s.

El fenómeno ya ha llegado hasta el plató de Aruser@s, donde los colaboradores repasan varios ejemplos de personas intentando acumular aura a base de protagonizar momentos épicos o demostrar seguridad. "Entre farmear aura y hacer el gilipollas hay una línea muy fina", bromea Alfonso Arús. Y es que no todo vale para sumar puntos: "Si haces el ridículo pierdes aura, así que tienes que hacerlo bien", explica Alba Sánchez.

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