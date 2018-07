Lorena Morlote: “Todo lo he conseguido a base de esfuerzo y mucho sacrificio”

SUS COMIENZOS FUERON DIFÍCILES

La propietaria de una cadena de peluquerías de lujo Lorena Morlote tiene 37 años y a pesar de su fortuna, ha tenido que luchar mucho para conseguir todo lo que tiene. Y es que sus comienzos en Madrid fueron muy duros porque empezó a trabajar con 17 años y estuvo meses alimentándose de arroz porque no tenía para otra cosa. Sin embargo, a pesar de que no le falta de nada, no está pasando su mejor momento porque su pareja la ha traicionado y aún no lo ha superado. Ahora, se enfrenta a un nuevo reto, el de ser 'Millonario Anónimo'.