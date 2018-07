Antonia: “Te desmoronas porque pides ayuda a la gente y no te da nada”

NO PERCIBE NINGÚN TIPO DE AYUDA

Andrés Cárdenas vista a Antonia, una viuda de 63 años que no puede acercarse a recoger alimentos por problemas de salud y que no percibe ninguna ayuda. Le van a cortar el agua, la luz, incluso no ha podido pagar el IBI y teme que la puedan quitar la casa. “¿Yo dónde me voy? ¿Debajo de un puente?”, se pregunta emocionada. La mujer le explica al ‘Millonario Anónimo’ que se pone en Portada Alta con una mesita para vender cosas personales y cacharros de su casa, para sacar solamente un euro al día. El empresario ante la situación dramática de Antonia decide darle un cheque de 5.000 euros para que pueda seguir adelante.