El Gran Wyoming ha intervenido en el programa para comentar los insultos que recibió de 'El Bigotes' durante su declaración ante las Cortes Valencianas.

"Yo entiendo su posición, no lo está pasando muy bien, dentro de la trama él es el priado, claramente", comenta Wyoming. Además, el presentador considera que "se está comiendo un marrón que no le corresponde". "Debe de ser duro que, tras recibir una condena y estar pendiente de otras, la gente para la que has trabajado se esté gastando esa pasta y estén por ahí de rositas y viviendo la vida loca", apunta.

Sobre los insultos que recibió, Wyoming responde: "Yo creo que se podría cargar en otras personas que son sus compañeros de viaje que ahora le dejan tirado y dicen que no le conocían", explica el presentador de El Intermedio.

Además, Wyoming supone que el acusado "ha aprendido que la justicia no es igual para todos". "Los jueces tienen que imputar a alguien, y él se va a comer todos los marrones", ha aclarado Wyoming.

También, el presentador ha querido recordar a 'El Bigotes' que "mientras ellos lo pasan tan bien en sus yates había gente que lo pasaba mal, y que ahora está en la cola de los comedores sociales y niños estudiando en barracones".