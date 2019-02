El duro insulto de 'El Bigotes' a Wyoming: se acuerda de su madre en su declaración en Les Corts

Álvaro Pérez 'El Bigotes', quien ha comparecido este lunes por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la contratación de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula, del caso Imelsa, ha insultado gravemente a Wyoming.

"Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor, me quería cagar en la puta madre de Wyoming, estoy harto de que me saque en la tele", ha señalado el empresario.

Una frase que ha levantado alboroto en Les Corts Valencianes y que la presidenta de la comisión ha querido cerrar rápidamente agradeciendo su intervención.

'El Bigotes' la monta en Les Corts: ataca a Pons, llama "indeseable" a Camps y dice que Casado "tiene mucha mierda en la mochila"