Eulalia Ramón, viuda de Carlos Saura, ha cargado con dureza contra la Sanidad Pública de Isabel Díaz Ayuso después de que la Comunidad de Madrid aprovechara su alegato público por la Sanidad para presumir de que la gestión público-privada también funciona.

"Gracias por cómo nos habéis cuidado y hacer todo muy triste pero muy bonito. Pensamos que la sanidad pública se merece que les cuiden tal y como el personal público nos cuida a nosotros. Se lo digo a quién corresponda", exponía Eulalia Ramón tras la muerte del director de cine, que falleció en el Hospital de Villalba. Un hecho que la Comunidad de Madrid utilizó en Twitter: "Ella no tiene que saber, ningún paciente lo tiene que saber, que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona".

Ahora, Eulalia Ramón ha explotado: "No era el momento. No me parece que se tuvieran que utilizar esas palabras, yo no hice ningún alegato político, simplemente agradecí la facilidad y el trato que tuvieron".

"Me parece que no tenía nada que ver lo que yo dije con la contestación de la Comunidad de Madrid y de la señora Ayuso", ha espetado. En este sentido, ha destacado que ha vivido en el Hospital de Villalba "casi 7 meses entre entradas y salidas".

Así, ha querido hacer un reconocimiento a los sanitarios: "Te das cuenta de la fuerza de los sanitarios, los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, limpiadores... el esfuerzo que hacen y las horas que están allí... las caras de vergüenza que se les pone a los pobres cuando les pides una manta y no tienen".

En este sentido, ha destacado que Carlos Saura acudió al hospital por la seguridad social: "No tengo por qué saber que es de gestión privada. Fuimos convencidos de que era un hospital de la Seguridad Social. Pagamos nuestros impuestos gustosamente para que esa sanidad sea reforzada, útil y atienda a quien tenga que atender".

"No sé si hay que cambiar ese modelo. No soy política ni administrativa ni enfermera, pero hay que tener mucha más atención a los que estamos trabajando mucho y la mitad de nuestro sueldo se va con impuestos", ha añadido, y ha destacado que la Atención Primaria de Collado Mediano "no puede contestar al teléfono porque no hay gente".

"Me parece un poco triste cómo se ha tergiversado, cómo se ha jugado con esas palabras que tenían simplemente un sentimiento de amor y de rendir un homenaje a Carlos", ha zanjado Eulalia Ramón en Más Vale Tarde, donde también ha criticado que a día de hoy se siga dando ese tipo de comidas a los enfermos.