40 minutos han sido suficientes para que tres descerebrados se carguen 1.800 años de historia y lo dejen irreparable. La Policía ha detenido en Écija a los tres vecinos que se colaron en el yacimiento Arqueológico del Picadero y destrozaron el mural del siglo II.



No contentos con este alarde de inteligencia. Los vándalos han profanado una tumba musulmana esparciendo los huesos por el yacimiento, y han arrancado de cuajo la columna de una casa romana. Los expertos han calificado estos actos como terrorismo al patrimonio.



El mosaico destrozado era uno de los cuatro que existían en el mundo, dos en Italia, uno Luxemburgo y el ahora, el inexistente de Écija. La particularidad de este mural es que se puede ver un niño, pero a la vez un anciano.



La indefendible actuación, no le saldrá gratuita. Las cámaras de vigilancia captaron a los tres responsables. Los detenidos, dos colaboradores y un autor material, se encuentran en prisión preventiva.



La justificación que dan es que entraron a robar y como no encontraron nada de valor, lo rompieron. La unica esperanza según los arqueologos municipales, un intento de restauración utilizando fotogrametría y técnicas informáticas avanzadas, y para eso no hay dinero.