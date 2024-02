En su entrevista de ayer con Pablo Motos en 'El Hormiguero', Penélope Cruz habló de la película que está a punto de estrenar, 'Ferrari'. La actriz confesó que, cuando recibió la llamada del director Michael Mann para hacer el largometraje, tuvo miedo a tener que conducir un Ferrari por la relación complicada que tiene con los coches y la velocidad y que se remonta a un trauma de la infancia.

"Tengo mucho miedo a la velocidad porque a mi hermana Mónica le pilló un coche delante de mí cuando tenía 7 años", explicaba la actriz, que asegura que "no era consciente cuando era una niña de que eso iba a ser un trauma para mí, pero con los años he visto que sí". "La vi perder el conocimiento y me dijeron 'tú al cole' y mi madre tuvo que llevarla al hospital. Yo estaba en el colegio sin saber si estaba viva o qué", recuerda.

"Así eran las madres de antes, te mandaban al cole mientras operaban al hermano", comenta Iñaki López.