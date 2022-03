Al menos 60 personas se han visto afectadas por una estafa de una empresa 'fantasma' que se anuncia por internet para realizar reformas a un módico precio. Cristina Oliva es una de las afectadas. Su madre, de 80 años, quería hacer una reforma integral del baño y acabó pagando 3.300 euros por adelantado de los casi 4.000 que le exigía la presunta empresa para realizarla.

"Dejó la obra solo con el suelo. No había nada más. Un día dijo que se tenía que ir a comer y nunca más volvió. Mi madre tuvo que hacer las necesidades en un cubo", lamenta la afectada, que asegura que fue su propia madre la que terminó la obra por no poder costearse otra reforma. Ahora, el juzgado ha archivado la causa por no encontrar al implicado, aunque en Más Vale Tarde hemos conseguido dar con él.

En una conversación con Cristina Ora, el presunto estafador llega a confesar que en alguna ocasión ha timado a sus clientes. "No te estoy diciendo que alguna no sea verdad, pero en 50 no", ha aseverado. Además, ha esbozado alguna carcajada al ser preguntado por las denuncias que sus propios trabajadores le han impuesto: "Te estoy diciendo que en algún momento se han hecho las cosas mal". Puedes escuchar la entrevista al completo en el vídeo principal de esta noticia.