La cantante Thalía, en la celebración de sus 30 años en la música, rinde homenaje a la música latina interpretando clásicos junto a artistas como David Summers, Kenia Os, Rocco Pachukote y Charly Alberti. En este proyecto, la cantante ha hecho su versión de 'Devuélveme a mi chica', la canción de Hombres G. Sin embargo, ha hecho un cambio: ha eliminado la palabra "marica".

David Summers compuso en 1985 para su grupo la letra de 'Devuélveme a mi chica', que incluye la palabra marica. La canción original empieza así: "Por el parque les veo pasar / Cuando se besan lo paso fatal / Voy a vengarme de ese marica...". Desde ese año, la banda ha cantado en todas partes sin hacer ningún cambio.

Sin embargo, el pasado octubre la humorista y presentadora Ana Morgade puso sobre la mesa en octubre en su paso por Pasapalabra que en la canción "hay un insulto que no está bien". "Lo de marica no es un insulto", señalaba, y sostenía también que "devuélveme a mi chica" es machista ya que las mujeres "no son un bolso".

David Summers defendió la letra porque se escribió hace 40 años. Ahora, Thalía versiona la canción y de ella suprime la palabra marica tras convencer a Summers. "Por el parque les veo pasar / Cuando se besan lo paso fatal / Voy a vengarme de ese...": así se ha quedado la canción, sin la palabra marica al final, pero tampoco se sustituye por otra cosa.