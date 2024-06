El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que preside José Felix Tezanos volvió a fallar este domingo al conocer los resultados de las elecciones europeas que daban la victoria al Partido Popular (PP) y a su candidata Dolors Montserrat. De hecho, las predicciones de Tezanos colocaban a la catalana en segundo lugar, y en primero a la cabeza de lista de los socialistas en estos comiciones y también ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Durante la tarde de este jueves, Tezanos ha reaparecido en un acto en el que participaba junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, la también socialista María Jesús Montero. Hasta allí se ha acercado la reportera de Más Vale Tarde María Lamela para tratar de saber qué paso para que el CIS cometiese tal error.

Para su presidente la razón reside en que la sociedad "no entiende de sociología", a la vez que ha sostenido que "no se han entendido" las publicaciones del organismo público. Lamela le ha insistido en que la horquilla entre los resultados y las predicciones del CIS que dirige eran amplias, aunque a ojos de Tezanos no es tan así.

No obstante, ha mostrado su presidisposición a convocar "una rueda de prensa" y así explicar esas cuestiones que se supone que nadie conoce ni entiende. De esta manera, se ha dirigido a la periodista asegurándole que va a "poder hacer con toda la tranquilidad las preguntas" cuyas respuestas precisen los medios de comunicación.