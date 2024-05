Teresa Rabal, la hija de Paco Rabal y Asunción Balaguer, ha asegurado en Más Vale Tarde que "el alcalde no nos ha llamado para pedirnos disculpas" tras la rectificación del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Alpedrete , gobernado por PP y VOX, que había decidido retirar los nombres de los artistas de una plaza y un centro cultural.

Tras la indignación que ha despertado tanto en el mundo de la cultura y la política, el alcalde ha decidido finalmente no retirar los nombres. Teresa Rabal, quien ha comentado que el alcalde no le ha llamado para pedir disculpas, ha asegurado que sus excusas "no me han valido". "Cada vez ha dicho excusas diferentes. Cree que los españoles somos tontos", ha añadido.

Además, Rabal ha comentado en el programa que ha sido muy "emocionante" ver cómo "todos los partidos de la oposición han luchado" por mantener sus nombres en la plaza. "Eso es muy hermoso. Quiere decir que unidos se puede llegar a lo que se desea y es justo", ha asegurado.