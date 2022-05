El móvil de la exministra de Exteriores Arancha González Laya también habría sido espiado en mayo de 2021, coincidiendo con la crisis que entonces enfrentaba a España y Marruecos, según publica este martes Miguel González en 'El País'. Un año antes, en agosto de 2020, tanto el suyo como el del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya habrían sido atacados.

Entrevistado en Más Vale Tarde, el periodista explica que, si bien "una cosa es poder probar la autoría y otra cosa es tener una sospecha", al observar las fechas y los miembros del Gobierno que fueron víctimas del ciberespionaje, "tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de en ese momento quién puede estar interesado".

Además, González apunta que sorprende que ahora -según ha informado el ministro Félix Bolaños- "lo que se está analizando son los móviles de los miembros del Gobierno en activo": "Si la intrusión se produjo en mayo del 21 entonces lo que tenemos que pensar es quién era el Gobierno en mayo del 21", plantea. "Parece bastante lógico que se examinen los móviles de los ministros que en mayo del 21 tenían responsabilidad", insiste el informador.

Así las cosas, el periodista aventura una "posible explicación" a por qué no se está haciendo, aunque no descarta "que se haga más adelante": a su juicio, si el Ejecutivo llega al convencimiento de que fue "un espionaje de los servicios secretos marroquíes, es un problema con el cual el Gobierno no se quiere encontrar, porque acabamos de reconciliarnos con Marruecos tras hacer concesiones bastante importantes" con respecto al Sáhara.

"El Gobierno no tiene ningún interés en abrir un nuevo conflicto diplomático con Marruecos a propósito de un caso de espionaje", resume.