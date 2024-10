Unos nuevos audios de una conversación entre el ahora rey emérito Juan Carlos I y la que fuera una de sus amantes Bárbara Rey prueban el temor del monarca a que la guerra interna en el seno del PSOE durante la presidencia de Felipe González pudiera afectarle. En concreto, en esta nueva publicación de 'OKDiario', el Borbón argumentaba su miedo al fin de la monarquía puesto que "con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar con lo que fuera". Mientras, Rey restaba importancia.

En estas grabaciones realizadas por la misma Bárbara Rey, Juan Carlos I le explicaba que "el uno querrá tirar de la manta" en referencia al líder de la oposición en aquel entonces encabezada por el Partido Popular (PP), José María Aznar, mientras "el otro querrá tapar lo que quiera tapar…". Este otro sería Felipe González.

Así, a ojos del ahora emérito la única opción para que aquello acabase en buen puerto era "un pacto". "Es decir: 'Bueno, mira, yo no me presento a las próximas elecciones y que la gente pare todas estas comisiones contra la corrupción [en el Congreso de los Diputados] Y que hagamos una cosa contra la corrupción, hagamos una ley de financiación de partidos, hagamos tal… Pero si no, ¡vamos!, yo no te digo que me llegue a mí, pero casi, casi…", advertía el Borbón ante su amante.

Cuestión ante la que la exvedette se mostraba escéptica: "¿A ti…? ¿Cómo te va a llegar, mi vida?". El monarca, en cambio, insistía en que le podría "llegar". Y ella, continuaba minorizando el asunto vaticinando que para ella "la cosa" no podía "llegar a ese extremo". Entonces, Juan Carlos I le daba "una razón".

En esa línea, en estos audios se puede escuchar al monarca asegurando que "hay ya grupos intelectuales, periodistas, sectores contrarios a Felipe [González] dentro del PSOE". Sobre esta facción, incluso, explicaba a su amante se trataba de "un grupo importante del PSOE liderado por el [[LINK:TAG|||tag|||5f5234c3a03f7f12ced585e4|||[Alfonso] Guerra]]…". Asimismo, afirmaba la existencia de "un grupo de IU importante de intelectuales y esos están detrás de una cosa que es la República y, entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar con lo que fuera".

Rey volvía a pormenorizar la cuestión: "Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo… ¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…", decía la exvedette en estos audios que ella misma grabó.

Unas grabaciones que desde hace unas semanas llegan a la opinión pública confirmando muchas de las informaciones que se habían desvelado años antes, aunque sin pruebas que las confirmasen. Ahora sí, se reafirma que ambos mantuvieron una relación extramatrimonial por la que la artista chantajeó al monarca y hasta los servicios secretos, en aquel entonces conocidos como el CESID y actual CNI..