El verano es "temporada alta" también para los ladrones. ¿Cómo podemos evitar a los cacos cuando dejamos nuestra casa para irnos de vacaciones?

En el programa recogemos los siete consejos imprescindibles que debemos seguir antes de marcharnos y evitar así dejar a los ladrones señales que indiquen que la vivienda está vacía.

Lo primero es no bajar las persianas del todo. Podemos dejar las cortinas un poco echadas, pero no debemos caer en el error de cerrar las persianas a cal y canto porque son una señal clave de que no hay nadie en el piso.

También hay que evitar que se acumule la correspondencia, por lo que sería conveniente tener a una persona de confianza que nos la recoja durante los días que estemos ausentes.

Otro consejo es el de hacernos con un enchufe programable para la luz: se puede poner en una lámpara, en una televisión o en una aspiradora... y así nadie sabe si estamos o no. El teléfono también puede delatarnos, por lo que se recomienda desviar las llamadas del teléfono fijo a nuestros móviles.

En los chalés se recomienda cortar las plantas y dejar arreglado el jardín antes de salir para no dar sensación de abandono.

Por último, justo antes de irnos, tenemos que evitar cargar el coche con las maletas delante de casa y si no te llevas el vehículo, lo mejor es dejarlo aparcado en una calle principal.

Evitar publicar en las redes que no estamos en casa

En las redes sociales continuamente ofrecemos información a todo el mundo sin darnos cuenta: dónde comemos, dónde trabajamos o incluso dónde viajamos. Por ello, en época de vacaciones y de robos, tenemos que evitar decir dónde estamos y cuánto tiempo estaremos de vacaciones.

Los símbolos que deberían preocuparnos

Las bandas de ladrones que operan en viviendas suelen tener un mismo 'modus operandi': unos van de ojeadores y marcan la zona, y otros perpetran los robos. Las marcas suelen señalarse en la zona de los buzones o al lado de la puerta.

Con esas marcas en formas de símbolos marcan las viviendas de colectivos vulnerables, como las casas en las que están mujeres solas o en las que hay personas con discapacidad.

O también señalan la 'calidad' de la vivienda con símbolos que diferencian entre 'viviendas muy buenas para robar' o 'viviendas muy muy buenas para robar'.