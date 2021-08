El presidente de México, López Obrador, ha vuelto a hacer alusiones a España, y no han sido precisamente buenas. El mandatario ha pedido perdón por la "catástrofe" de la conquista española, y ha afirmado que es muy importante no olvidar ese día: "La conquista y la colonización son signos de atraso, no de civilización y menos de justicia". ¿Por qué ha dicho López Obrador esto?

Porque estamos de aniversario: este viernes se cumplen 500 años del momento en que España se convirtió en imperio. "Fue cuando un grupo de españoles liderados por Hernán Cortés derrotó al imperio azteca. Ahí se da el inicio de la derrota del imperio precolombino y es el comienzo, para lo bueno y lo malo, del imperio español y de los indios", ha explicado en Más Vale Tarde el periodista José María Rivero, que ha realizado en el programa un repaso por esa conquista española.

El 13 de agosto de 1519 cayó la capital del imperio azteca y con ello se dio una expansión cultural de enorme relevancia. Pero no todo son luces en el movimiento de Cortés. Ejemplo de ello es la matanza de Cholula, un ataque realizado por las fuerzas militares del conquistador que dejó una cifra de muertos cerca de los 1.000 indígenas.

"Cortés se caracterizaba por una cosa: actuaba de una forma muy puntual, pero cuando lo hacía era de manera drástica y dura", ha explicado Rivero, que ha señalado que "este es el legado malo contra el que se revuelven muchas personas en América Latina y España, porque la masacre indígena no se puede permitir". Por eso ha destacado López Obrador que España tiene que pedir perdón. Ahora bien, ¿cómo han reaccionado los políticos ante este planteamiento? En el vídeo, las respuestas.