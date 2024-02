Tania Sánchez comenta en Más Vale Tarde la sentencia a 4 años y medio de cárcel a Dani Alves, al que se le ha aplicado el atenuante de reparación por pagar la indemnización de 150.000 euros a la víctima de la violación antes de que se conociera la decisión del tribunal. "El problema creo que es considerar que poner dinero sobre la mesa realmente resarce el daño en una cuestión de violación", explica.

También defiende el papel que ha jugado la ley del 'solo sí es sí' porque "ha cambiado la perspectiva de las agresiones sexuales": "No conozco muchas sentencias que digan lo de no ser una heroína o tener que resistirte", afirma, a lo que Beatriz de Vicente le responde que "esa jurisprudencia tiene más años que la tana".

Sánchez intenta continuar, hasta que estalla al ser interrumpida por Juande Colmenero: "No te he interrumpido, que esto ya me pone violenta", exclama para luego rebajar la tensión con una sonrisa. "Me sulfuro porque te pones a hablar encima de mi y para mi es importante decir que lo importante de las penas por violación y lo que está cambiando la ley, con todos sus errores, no es lo que le ha caído Dani Alves, sino que todo ser humano sepa qué pasa si no respeta el consentimiento".