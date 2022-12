La presidenta de la Asociación de Víctimas del accidente de Spanair, Pilar Vera, ha hablado para 'Más Vale Tarde'. Vera ha valorado cuál es la posición de su asociación cinco años después del accidente en el que fallecieron 154 personas en el aeropuerto de Barajas.



"No se ha hecho justicia", ha afirmado Vera, que ha destacado que seguirán con su empeño por lograr un juicio justo, por ello, están dispuestos a llegar hasta el tribunal de Estrasburgo.



Por el momento, están esperando a que el recurso de amparo que presentaron al Tribunal Constitucional se resuelva. Pretenden que se esclarezca la verdad acerca de los acontecimientos, "queremos que las causas salgan a la luz para que no vuelvan a ocurrir".



No obstante, según ha dicho la propia Pilar Vera, "hay que ser realistas", así se ha referido a la dificultad de que el caso se vuelva a reabrir en España, "sería un milagro que se reabriera la causa penal sobre el accidente", ha añadido.