El líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha acusado al Gobierno de dejar a los inmigrantes llegados a Canarias "en paradas de autobús". Unas acusaciones que refrendan otros miembros del partido como son los alcaldes de Madrid y Valencia, José Luis Martínez-Almeida y María José Catalá, como puede observarse en el vídeo superior.

Un asunto al que se ha referido la abogada penalista y criminóloga Beatriz de Vicente en el programa Más Vale Tarde. "Hay declaraciones que rozan el delito de odio", ha manifestado. "¿El primer mundo se come al tercer mundo y esperamos que no vengan aquí? Es el gran reto del futuro, un problema que no se puede solventar con el 'y tú más' porque las migraciones van a seguir produciéndose", ha reflexionado De Vicente.

La abogada ha censurado el hecho de que se "discrimine" a los inmigrantes solo por su lugar de procedencia. En este sentido, ha recordado que "cuando vinieron ucranianos muy rubios con ojos muy azules, nadie los comparó casi con animales ni los trató como sujetos que van a violar a las mujeres, y vinieron en furgonetas y llegaron a paradas". "Cuidado, porque ese mensaje puede incluso ser delictivo", ha reiterado.