El periodista del 'ABC' y adjunto a su dirección, Juan Fernández-Miranda, ha expresado en Más Vale Tarde que le parece "fatal" que el presidente de Argentina, Javier Milei, "venga a España en su avión oficial en un viaje que no lo es". Además, el periodista ha dicho que le parece "muy mal" que el líder argentino "crea que la política exterior del Gobierno de España es distinta de la del rey".

"También me parece fatal que pida ver al rey y no al Gobierno, y me parece muy mal que venga a insultar al Gobierno de España a España", ha añadido, tras lo que ha subrayado que todo eso le "parece fatal". Sin embargo, Fernández-Miranda ha destacado que "Milei ha sido votado por los argentinos, y está tratando de hacer lo que dijo que iba a hacer".

"Por lo tanto, veamos lo que acaba sucediendo, porque todavía no está claro que las propuestas económicas que Milei está llevando a la práctica sean un desastre para los argentinos", ha concluido, tras lo que Afra Blanco ha expresado que se solidariza "con el pueblo de Argentina, que lo está pasando muy mal". "Y me muestro contraria a las intenciones de Ayuso, que todavía tiene que explicar qué políticas premia del señor Milei", ha zanjado la sindicalista.