Isabel Díaz Ayuso ha seguido con el 'troleo' después de que las cámaras del Congreso la pillaran llamando "hijo de puta" al ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura. Una expresión malsonante que su equipo en un primer momento negó, aduciendo que en realidad había dicho "me gusta la fruta".

Para responder a quienes han criticado su insulto, la presidenta madrileña ha tirado de humor este jueves durante su intervención en la Asamblea regional, donde se ha reafirmado en su insulto a Sánchez y se ha justificado así: "Yo para mis adentros sí lo dije, dije 'me gusta la fruta'". "La señora García hace poco dijo 'mongola' y yo no dije nada porque pensé que dijo 'me mola'", ha continuado Ayuso, que ha añadido: "El señor Padilla hace poco dijo 'facha' y yo entendí '¿qué pacha?'".

Unas palabras ante las que Iñaki López tira a su vez de ironía en Más Vale Tarde: "No sé si era la Asamblea o La Chocita del Loro, pero qué tiempo y qué energía tan bien empleado por parte de los políticos que representan a los madrileños", asevera el presentador, cuya reacción puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.