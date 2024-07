Cada vez se suma más gente a la moda de ponerse un apósito con papel doblado en la oreja tal y como lleva Donald Trump desde el pasado sábado, cuando tras un intento de asesinato. En Más Vale Tarde no pueden evitar hacer referencia a esto: "Nos merecemos la extinción", dice Cristina Pardo, quien critica esta moda y la tacha de "lamentable".

Mientras que Loreto Ochando critica que la sociedad norteamericana "haya elegido a estos dos líderes": "Que sean los representantes de esas sociedad dice mucho de lo que estamos viviendo". "Que venga ya el meteorito", espeta.

"Me parece una memez de cuatro beatos", opina, por su parte, Iñaki López, quien acto seguido suelta: "Menos mal que no le han operado de fimosis, si no llevarían todos braguero". También aprovecha para criticar la canción elegida por Donald Trump para entrar en la Convención Republicana: "Es lamentable que este hombre entre al ritmo de una canción que dice 'este es un mundo de hombres'. No está escogida al azar. Es deleznable. Me parece carcundia pura y dura".