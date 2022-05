El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha propinado un fuerte empujón a una sindicalista durante una protesta a las puertas del Ayuntamiento de la ciudad gallega, tal y como han captado las cámaras y puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.

El regidor posteriormente se ha defendido afirmando que lo hizo para protegerse de una supuesta "agresión acústica" y se ha negado a disculparse. Según su versión, la manifestante estaba "totalmente exaltada" y quiso que dijera algo por el megáfono, a lo que él se negó: "Viene con un megáfono hacia mí y viene acosándome físicamente, se mete allí en mi espacio", ha asegurado.

"Coge el megáfono y lo dirige hacia mi persona me lo acerca a la cabeza (...) veo que se va a producir una agresión acústica, porque obviamente me puede romper el tímpano (...) dejar sordo, tener una perdida auditiva permanente, pues la aparto y le doy un empujón", ha defendido. "Yo no le tengo que pedir perdón a una persona que me hizo una agresión acústica y que yo me protegí", ha

Unas explicaciones que los colaboradores han comentado en el plató de Más Vale Tarde, donde Iñaki López ha apuntado que "últimamente los empujones en política no suelen traer aparejada disculpa", en alusión al que sufrió la reportera de El Intermedio Andrea Ropero por parte del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.