Ramoncín responde a las acusaciones de Ayuso a laSexta: "Nos estamos acostumbrando a ver a un político que miente y no pasa nada"

Isabel Díaz Ayuso calificaba esta mañana de "agresión" el choque accidental entre su pareja, Alberto González Amador, y una cámara de laSexta a su salida de los juzgados. Una mentira en la que se reafirmaba esta tarde, exigiendo disculpas y "humildad" a una reportera de laSexta.

Sin embargo, como muestran las imágenes del golpe, tanto el cámara de laSexta, como Alfonso Pérez Medina, se disculpaban inmediatamente con González Amador y se interesaban por su estado. "No sé en qué cabeza cabe que un técnico con una cámara de televisión va a tratar de agredirle", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

"Lo peor de todo esto es que ha llegado un punto del hecho de convertir la mentira en verdad en el que ya no se corta nadie", afirma rotundo Ramoncín, que asegura que "dentro de tres meses, en una comparecencia, dirá ella: 'Acuérdense de cuando agredieron a mi novio', porque se miente descaradamente".

"Tienes las imágenes, las ves, no sigas mintiendo, no mientas con la inspección fiscal, y además, ¿es un particular o no lo es?", prosigue el músico, que sentencia que lo peor de este incidente "es que nos estamos acostumbrando a ver a un político que miente y no pasa nada".