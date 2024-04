Corea del Norte ha lanzado un éxito musical para homenajear a su líder Kim Jong-Un, se titula 'Padre amigable'. El dictador se ha hecho una canción en la que se define como una persona de "buen corazón, como tu madre y benévolo como tu padre".

"Él sostiene a sus diez millones de hijos en sus brazos y cuida con todo su corazón", añade la canción, a la que Ramoncín no puede evitar reaccionar: "Musicalmente hay cosas peores, pero la letra es extraordinaria". "Eso sí, el que la ha escrito es para meterle cadena perpetua", opina. "Me da pena que el pueblo esté sometido de esta manera. Un país entero sometido a esto por un pequeño dictador que tiene armas nucleares. Cómo para no cantar", continúa su crítica.

"Desde luego, canción protesta no es", dice Iñaki López en tono irónico en el vídeo principal de la noticia, donde puedes ver las críticas al completo de los colaboradores al nuevo hit musical de Corea del Norte.