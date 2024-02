Ramón Espinar ha reaccionado en Más Vale Tarde a las declaraciones de Rodolfo Sancho , quien, tras la denuncia de su ex Silvia Bronchalo ha expresado que "flaco favor le hace a las víctimas de violencia de género". "No me gustan las declaraciones que hace él. Una cosa es la gravedad o intensidad de las agresiones, pero llenar el móvil de una expareja de mensajes insultantes, si es el caso, sí parece que eso sería violencia de género", ha manifestado el politólogo.

Por tanto, según ha dicho, "quitar gravedad e importancia a cosas que las mujeres de este país sufren y padecen es lanzar un mal mensaje". "No debemos de mandar el mensaje de que es que él está roto de dolor y entonces él insulta...", ha expresado Espinar, quien ha insistido en que "lanzar el mensaje de es una pareja rota de dolor y estas cosas pasan, no es un buen mensaje".

Así, el politólogo ha defendido que "el mensaje que hay que lanzar es que ni a tu pareja, expareja ni a ninguna mujer se le insulta, veja o maltrata".