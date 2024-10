El exdiputado y excompañero de Íñigo Errejón en Podemos Ramón Espinar ha reconocido en Más Vale Tarde que, la dimisión y renuncia del hasta ahora portavoz de Sumar, después de que se conozca una denuncia de violencia machista en su contra: "Me ha golpeado". "Hoy he sentido que me ha golpeado, es una persona con la que llevo muchísimos años sin tener relación, pero que políticamente he admirado mucho y me ha golpeado", ha añadido.

Por su parte, el presentador de Más Vale Tarde Iñaki López ha cargado contra Errejón: "Extraña leer en su carta que la vida política tan intensa que ha llevado es lo que ha generado estas relaciones tóxicas. En el caso de los hombres, además, multiplicadas por el patriarcado". "De alguna manera es no reconocer lo que ha hecho", ha apuntado.