¿Por qué tiene Valencia la peor calidad del aire de Europa? Joanna Ivars lo explica

La jefa de meteorología de laSexta, Joanna Ivars, ha explicado en Más Vale Tarde los motivos por los que ha aparecido una especie de boina encima de la ciudad de Valencia. Ivars ha señalado que este fenómeno se ha producido porque "hay mucho más polvo en suspensión del que creemos, junto con la calima y la situación anticiclónica". No obstante, este hecho ha provocado que la capital del Turia se convierta en la ciudad con peor calidad del aire de Europea, el cual está siendo entre "desfavorable y muy desfavorable".

Posteriormente, ha detallado los factores que han provocado esta situación. "Llevamos muchos días con calima encima, ha entrado desde el norte de África, pero no en concentraciones muy elevadas", ha indicado la meteoróloga, al tiempo que ha apuntado que la segunda razón estaría relacionada con "llevar varios días de anticiclón, lo que está produciendo la compresión del aire. El aire no se limpia, no circula y no limpia las ciudades". A estas circunstancias se suma el polvo que se levanta de pisar o mover el lodo seco de la DANA.

Por último, la meteoróloga ha ofrecido dos datos alarmantes que se han conocido en las últimas horas: "Este mes de noviembre ha sido el más cálido desde 1961 en la Península Ibérica y en Valencia ha sido el más cálido desde 1950".